Musiala shock | rottura della caviglia in uno scontro con Donnarumma durante Psg-Bayern

immobile sulla fasciatura, con il volto segnato dal dolore e dalla preoccupazione. La rottura del perone di Musiala rappresenta un duro colpo sia per lui che per il Bayern Monaco, che dovrà affrontare mesi di assenza del talento tedesco. Un infortunio che scuote il mondo del calcio: quanto peserà questa assenza? La speranza è quella di rivederlo presto in campo, più forte di prima.

Gravissimo infortunio alla gamba sinistra per Jamal Musiala. L’attaccante tedesco, nei minuti conclusivi del primo tempo del match tra Psg e Bayern Monaco, valido per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025, si è scontrato con il portiere dei francesi Donnarumma accasciandosi al suolo in preda alla disperazione. Si parla di uno stop di 4-5 mesi. DRAMMA MUSIALA: CONFERMATA LA ROTTURA DEL PERONE Immediatamente dopo l’incidente, l’attaccante dei bavaresi è stato trasportato all’ospedale per effettuare gli esami strumentali del caso che, purtroppo per lui, si sono rivelati impietosi. A quanto pare, la prima diagnosi parla di frattura del perone e lesione di diversi legamenti della caviglia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Musiala shock: rottura della caviglia in uno scontro con Donnarumma durante Psg-Bayern

In questa notizia si parla di: musiala - rottura - donnarumma - bayern

Donnarumma prega per Musiala: il messaggio social del portiere azzurro scoppiato in lacrime dopo essere franato addosso all'avversario, infortunio tremendo per il tedesco del Bayern Vai su Facebook

Dramma ad Atlanta: Donnarumma travolge Musiala e gli rompe la gamba, poi scoppia in lacrime; Donnarumma travolge Musiala e gli causa un terribile infortunio: caviglia rotta per il tedesco e Gigio in lacrime; Infortunio shock per Musiala, Bild: Stop di 4-5 mesi. Donnarumma: Le mie preghiere per te.

Dramma ad Atlanta: Donnarumma travolge Musiala e gli rompe la gamba, poi scoppia in lacrime - Nel recupero del quarto col Bayern, il portiere del Psg recupera palla ma frana addosso al tedesco, procurandogli un infortunio tremendo ... Da gazzetta.it

Infortunio shock per Musiala: Neuer attacca Donnarumma - La scena è apparsa subito grave: Musiala si è accasciato al suolo, portandosi le mani al volto per il dolore, mentre Donnarumma, rendendosi conto dell’impatto, si è mostrato visibilmente scosso. football-magazine.it scrive