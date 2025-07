Alluvione in Texas almeno 50 morti | anche 15 bambini e la direttrice di un campo estivo

Una tragedia senza precedenti scuote il Texas centrale, dove un’alluvione devastante ha causato almeno 50 vittime, tra cui 15 bambini e la direttrice di un campo estivo. Il dramma si aggrava con 27 ragazzine ancora disperse, mentre le speranze di ritrovarle si affievoliscono. Un evento che richiede urgente attenzione e solidarietà, ricordandoci quanto la natura possa essere imprevedibile e potente.

Almeno 52 persone, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita nell’alluvione che ha colpito il Texas centrale tra venerdì e sabato, mentre 27 ragazzine partecipanti a un centro estivo risultano ancora disperse. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: alluvione - texas - almeno - bambini

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

Una tragedia che si aggrava di ora in ora Il Texas è in ginocchio. Un’alluvione violentissima ha trasformato strade, case e intere comunità in scenari di devastazione. Il bilancio è drammatico: almeno 24 vittime e decine di dispersi, molti dei quali bambini e raga Vai su Facebook

Nella giornata di ieri, 4 luglio, piogge torrenziali si sono abbattute sulla contea di Kerr, in Texas, causando almeno 24 morti e molti dispersi, fra i quali ci sarebbero anche diversi bambini di un campo estivo travolto dalle alluvioni Vai su X

Alluvione in Texas, almeno 50 morti: anche 15 bambini e la direttrice di un campo estivo; Texas alluvione, fiume straripa e investe campi scout: almeno 27 morti, nove sono bambini; Alluvione in Texas, i morti sono almeno 50 (di cui 15 bambini): più di 20 le persone disperse.

I morti per le alluvioni del Texas salgono a 50, i dispersi sono 29, di cui una ventina di bambine del Mystic Camp - Si aggrava il bilancio delle vittime delle alluvioni nel Texas: sono almeno 50 i corpi senza vita ritrovati nelle incessanti ricerche, di cui 4 nelle ultime ore. Si legge su tg.la7.it

Almeno 50 i morti in Texas, si cercano ancora 27 bambine - E' un Texas sotto shock quello che cerca senza sosta 27 bimbe disperse, con il bilancio delle alluvioni giunto a 50 morti, di cui 15 bambini. Lo riporta ansa.it