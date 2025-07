samb i giocatori importanti arriveranno

L’ex Samb Gennaro Grillo esprime ottimismo sulla strategia del club, sottolineando che presto arriveranno giocatori importanti e che la politica dei giovani è fondamentale per un futuro solido. La pazienza e la lungimiranza sono chiavi, perché il vero successo si costruisce passo dopo passo. Con un occhio alla crescita e alle prospettive di lungo termine, il Riviera delle Palme si prepara a riscrivere nuove pagine di speranza e ambizione.

"Non ci sbilanciamo con giudizi affrettati, dico a tutti di stare calmi perché qualche giocatore importante verrà preso". L’ex Samb Gennaro Grillo è fiducioso sul lavoro che il club del Riviera delle Palme sta portando avanti nella costruzione della nuova squadra. "La politica dei giovani -aggiunge- è giusta. Fondamentale non fare il passo più lungo della gamba per non pregiudicare il futuro tra i professionisti. E’ un discorso di prospettive e di budget di cui si deve tenere conto. Non dimentichiamoci poi che Inter, Juventus e Atalanta hanno delle loro formazioni Under 23 in C e questo vuole dire che il tasso tecnico del campionato è di rilievo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it