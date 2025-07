Carboni verso il Genoa Dettagli formula e speranze Inter – TS

Valentín Carboni si avvicina sempre di più al Genoa, alimentando speranze e aspettative tra tifosi e dirigenti. L’Inter, con un approccio diverso rispetto a quello adottato con Esposito, mira a valorizzare il giovane talento argentino attraverso questa operazione strategica. La formula e i dettagli dell’accordo sono ancora in fase di definizione, ma l’entusiasmo cresce: il futuro di Carboni si sta disegnando verso una nuova avventura in Serie B, portando con sé molte speranze per il suo rilancio.

Valentín Carboni è sempre più vicino al trasferimento al Genoa in questa sessione estiva di mercato, con l’Inter che ha una certezza e un auspicio riguardo il suo futuro. IL PIANO – Per Valentín Carboni l’Inter appare intenzionata a fare un ragionamento diverso rispetto a quello visto nel caso di Francesco Pio Esposito. Nonostante il buon Mondiale per Club disputato dall’argentino, infatti, la squadra nerazzurra è convinta che la scelta preferibile per il futuro sia quella di cederlo in prestito a una società in grado di assicurargli un adeguato minutaggio frutto di una centralità nello scacchiere del Club in questione. 🔗 Leggi su Inter-news.it