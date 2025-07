Nuoto - Due medaglie ai campionati Europei juniores in Slovacchia Rari Nannucci d’oro E Giannelli d’argento

La Rari Nantes Florentia si distingue con orgoglio agli Europei juniores di Samorin, in Slovacchia, portando a casa due medaglie prestigiose. Bianca Nannucci, giovane promessa del nuoto italiano, conquista l’oro nei 200 stile libero, mentre Emma Vittoria Giannelli si aggiudica l’argento nei 1.500 metri sl. Un risultato che conferma il talento e la passione di una società che punta sempre più in alto nel panorama internazionale. La loro vittoria è solo l’inizio di un brillante percorso sportivo.

La Rari Nantes Florentia svetta agli Europei juniores di Samorin, in Slovacchia, dove due sue atlete sono salite sul podio: Bianca Nannucci medaglia d’oro nei 200 stile libero, ed Emma Vittoria Giannelli d’argento nei 1.500 sl. Bianca, classe 2008, allenata da Lorenzo Palagi, si è laureata la più forte d’Europa al termine di una gara magistrale, imponendosi con autorità sin dalle prime vasche e resistendo al ritorno delle avversarie nella parte finale. Che la nuotatrice biancorossa sia diventata ormai una protagonista assoluta sulla distanza lo conferma anche il bronzo conquistato appena una settimana fa al Trofeo Settecolli di Roma che incorona definitivamente la rarina come una delle nuove stelle del nuoto azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto - Due medaglie ai campionati Europei juniores in Slovacchia. Rari, Nannucci d’oro. E Giannelli d’argento

In questa notizia si parla di: europei - juniores - slovacchia - rari

Ginnastica ritmica, l’Italia strabilia agli Europei: le juniores vincono con i cerchi, bronzo all-around - ginnastica ritmica, portando a casa un emozionante bronzo all-around con i cerchi. Le giovani talentuose juniores italiane hanno dimostrato che il futuro di questa disciplina è più brillante che mai, facendo sventolare alto il nome dell’Italia agli Europei 2025 di Tallinn.

Nuoto - Due medaglie ai campionati Europei juniores in Slovacchia. Rari, Nannucci d’oro. E Giannelli d’argento; 4 ragazze ed un tecnico della Rari Nantes Florentia agli Europei giovanili; la Rari la piu’ rappresentata in Italia e in Europa A Samorin subito medaglie azzurre.; Nuoto, Euro Jr: la Florentia mette il timbro sulla spedizione azzurra.

Nuoto - Due medaglie ai campionati Europei juniores in Slovacchia. Rari, Nannucci d’oro. E Giannelli d’argento - La Rari Nantes Florentia svetta agli Europei juniores di Samorin, in Slovacchia, dove due sue atlete sono salite sul ... Si legge su sport.quotidiano.net

Staffetta juniores nuoto in Slovacchia. Lucrezia, podio da record in Azzurro: "E’ il risultato di tanti sacrifici» - La staffetta "juniores" dell’Italia ha vinto pochi giorni fa l’oro (con tanto di record europeo) nella 4X200 stile agli ... msn.com scrive