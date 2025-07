Massimo Fattoretto live domenica mattina su Canale Italia con Massimo Martire

Non perdete Massimo Fattoretto in live su Canale Italia, domenica mattina, con Massimo Martire. Un appuntamento imperdibile dedicato al mondo del digitale, di Google e dell’intelligenza artificiale, con approfondimenti unici sulla rivoluzione tecnologica in atto. L’esperienza di Fattoretto ci guida tra opportunità e sfide future, dimostrando che chi si impegna con competenza può davvero vincere nel nuovo panorama digitale. Restate con noi: il futuro è già qui.

Una diretta imperdibile dedicata a Google, al mondo digitale e all’intelligenza artificiale. Massimo Fattoretto, imprenditore veneto, racconta la sua visione sull’ascesa dell’AI: «Se uno è bravo, alla lunga la vince sempre». Un confronto interessante sul futuro tecnologico e sulle grandi opportunità che l’intelligenza artificiale offre oggi. Live ora, mentre scriviamo, con possibilità di rivedere anche sulla piattaforma ufficiale di Canale Italia. La diretta con Massimo Martire va avanti sino alle 09:30. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Massimo Fattoretto live domenica mattina su Canale Italia con Massimo Martire

In questa notizia si parla di: fattoretto - canale - italia - martire

