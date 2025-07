GP Chianti Colline d’Elsa si corre il 26 agosto Approvata la gara dilettanti a Gambassi Terme

Il 26 agosto, Gambassi Terme si prepara a vivere un appuntamento imperdibile: la 56ª edizione del Gran Premio Chianti Colline d’Elsa, una delle gare più dure e affascinanti del panorama regionale. Organizzata con passione da Velio Bigazzi, i volontari e l’amministrazione comunale, questa competizione rappresenta un tradizionale tributo allo spirito sportivo locale. Nel 2024, il successo fu suggellato dal brillante...

A rispettare la tradizione anche quest’anno in agosto ci sarà a Gambassi Terme il Gran Premio Chianti Colline d’Elsa per élite e under 23 grazie all’impegno degli sportivi locali con Velio Bigazzi e collaboratori e dell’amministrazione comunale. Sarà l’edizione numero 56 di una gara dal percorso non facile e conosciuta come una delle più impegnative del calendario regionale. Nel 2024 vinse con una finale di gara in crescendo il brillante scalatore Francesco Parravano della formazione abruzzese Aran Cucine Vejus. Ad allestire la gara sarà l’Asd Moto Guzzi di Prato del presidente Marco Gabbricci con la collaborazione di Paolo Maraffon noto ed apprezzato dirigente della Valdelsa e presidente del Comitato Provinciale di Siena della Federciclismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it