Le auto del 2000 i sogni degli Anni 60 e la realtà di oggi

trasformato il modo in cui guidiamo e viviamo le nostre auto. Quel sogno di un’auto futuristica, nato negli anni ’60, sta lentamente diventando realtà, aprendo nuove strade verso un mobilità più intelligente e sostenibile. È il momento di scoprire insieme come il passato si lega al presente e quale futuro ci aspetta nel mondo delle quattro ruote.

Nell’agosto di 58 anni fa, il Corriere dei Piccoli raccontava ai bambini italiani come sarebbero state le auto del futuro: sospese su cuscini d’aria, guidate da sole su rotaie, oppure capaci di volare. Oggi, quei bambini scoprono che le auto sono rimaste saldamente con le ruote per terra. Le citycar sono sparite, le prestazioni sono esplose Ma qualcosa si muove: dalla Cina arriva una vera auto volante, mentre l’intelligenza artificiale ha iniziato a leggere il labiale, proprio come HAL 9000. Forse il futuro ha solo sbagliato decennio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it