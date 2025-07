Treno del Mare | da Verona alla laguna torna il Chioggia line

Scopri il fascino unico della laguna con il Treno del Mare, il Chioggia Line: il convoglio che trasporta i visitatori da Verona a Chioggia, regalando un viaggio tra panorami mozzafiato e atmosfere autentiche. Un modo sostenibile e comodo per immergersi nelle meraviglie di Venezia e dei suoi tesori nascosti. Pronto a partire? La tua avventura lungo i binari della bellezza ti aspetta!

CHIOGGIA (VENEZIA) - Alla stazione di Chioggia è tornato il treno, non un treno qualsiasi ma il Treno del mare, il Chioggia Line: il convoglio che accompagnerà i turisti da Verona alla.

Chioggia Line: dal 5 luglio il treno del mare che collega Verona alle spiagge venete - Scopri il nuovo "Chioggia Line", il treno del mare che, dal 5 luglio, collega Verona alle splendide spiagge venete.

Via al treno del Mare, unirà Verona a Chioggia https://ilsole24ore.com/art/via-treno-mare-unira-verona-chioggia-AHwto5XB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1751756830… Vai su X

AL MARE SI ARRIVA IN TRENO E' partito il Chioggia Line, tratta estiva che collega il veronese con le spiagge. #chioggia #rosolina #verona #treno #mare Vai su Facebook

Al via da oggi il 'Treno del Mare' da Verona a Chioggia - Da oggi fino al 13 settembre, nei weekend e festivi, le spiagge di Rosolina e Sottomarina e il Delta del Po saranno più vicini a Verona e Legnago grazie al "Chioggia Line", il Treno del mare, attrezza ... Scrive ansa.it

Inaugurato il Treno del mare in Veneto, unirà Verona a Chioggia per tutta l’estate - VENEZIA (ITALPRESS) – Il primo treno del nuovo “Chioggia Line” ha fatto il suo ingresso nella stazione di Chioggia, stamane, segnando l’avvio ufficiale ... Come scrive ilnordestquotidiano.it