Impensabile La notizia su Amadeus cambia di nuovo tutto nel mondo della tv

Impensabile fino a poco tempo fa, la notizia scuote il mondo della televisione: Amadeus potrebbe fare un clamoroso dietrofront, tornando sulla scena di Viale Mazzini dopo aver sperimentato una nuova avventura su Nove. Dopo aver lasciato la TV di Stato per portare innovazione e stile personale, le voci di un suo possibile ritorno si fanno sempre più insistenti. Cosa riserva il futuro per il conduttore più amato dagli italiani?

Amadeus potrebbe clamorosamente fare dietrofront. Dopo l’addio alla TV di Stato e l’avvio della sua nuova avventura su Nove, dove ha portato alcuni format inediti e un nuovo stile di conduzione, cominciano a circolare con sempre più insistenza voci di un suo possibile rientro a Viale Mazzini. A rilanciare l’indiscrezione è stato L’Espresso, che ha analizzato la situazione attuale del conduttore, evidenziando i motivi per cui il suo percorso su Discovery potrebbe non proseguire a lungo. Secondo quanto riportato dal sito del settimanale, la prima stagione su Nove “ non avrebbe entusiasmato né il presentatore né i vertici di Discovery ”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

