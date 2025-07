Modena Finalmente Tonoli, sei mesi dopo.

Modena finalmente può brindare: dopo sei mesi di attesa, Daniel Tonoli è ufficialmente un nuovo acquisto del club gialloblù. Un sogno che si avvera, coronato dalla calorosa presentazione nel cuore della città. Ma come si è arrivati a questo momento? Nel rush finale del mercato invernale, tra trattative e scelte cruciali, Andrea Catellani ha deciso di puntare su un profilo duttile e corteggiato. La storia di questa signing promette emozioni e successi futuri.

Serve fare un piccolo salto temporale, di qualche mese, per raccontare come e quanto il Modena volesse un giocatore come Daniel Tonoli, ufficializzato ieri, con tanto di classica foto di presentazione nel centro della città, dal club gialloblù. Nel corso dell’ultimo giorno del mercato invernale, infatti, nelle segrete stanze dello Sheraton Hotel di Milano, una volta accantonato il lungo dialogo con il Sassuolo per Palumbo, Andrea Catellani ha provato ad insistere con Gabriele Bolis (ds della Pergolettese) per avere il difensore sin da quel momento. Il tempo incalzava, la squadra lombarda non aveva ancora chiuso i giochi salvezza in C e l’approdo di Tonoli poteva essere tranquillamente rimandato a luglio: ergo, prestito fino al termine della stagione e poi i saluti alla Pergo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net