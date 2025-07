Una festa per la Timenet Le pallavoliste in Comune

Un momento di grande orgoglio e crescita per la comunità empolese, celebrando le straordinarie prestazioni della Timenet Empoli Pallavolo, fresca di promozione nel campionato nazionale di serie B2. L’incontro in sala consiliare, accompagnato dai riconoscimenti del sindaco Mantellassi e dell’assessora Mannucci, ha rafforzato il legame tra sport e cittadinanza, dimostrando che il successo delle atlete è anche motivo di festa e di ispirazione per tutti.

Un risultato straordinario che ha meritato il ringraziamento dell'amministrazione comunale. Questo il significato dell'incontro che si è tenuto in sala consiliare a Empoli, con la "Timenet" Empoli Pallavolo fresca di promozione nel campionato nazionale di serie "B2". Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e l'assessora allo sport Laura Mannucci hanno consegnato una pergamena alle atlete, alla dirigenza e al team giallonero per il traguardo raggiunto che è arrivato alla ricorrenza dei quarant'anno di attività del sodalizio giallonero sul territorio. Così ha introdotto l'incontro il sindaco Alessio Mantellassi: "Quest'oggi abbiamo voluto contraccambiare l'invito in occasione della festa organizzata per celebrare la promozione perché riteniamo che questo risultato sia storico per la nostra città.

