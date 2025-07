LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Longo Borghini sfida Reusser nella cronometro

Benvenuti alla diretta della prima tappa del Giro d’Italia femminile 2025, un’esplosiva cronometro di 14,2 km a Bergamo che promette emozioni fin dalle prime pedalate. Longo e Borghini si sfidano con determinazione contro Reusser, in un duello che potrebbe già tracciare le strategie di questa avvincente corsa rosa. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi conquisterà la prima maglia rosa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d’Italia femminile 2025. Si parte subito forte con la cronometro che inizierà e terminerà a Bergamo. Prova contro il tempo di 14.2 km che metterà alla prova le atlete che puntano dritto alla maglia rosa con i primi distacchi ed alcune big che dovranno invece limitare i danni per non partire ad handicap. Tracciato pianeggiante ed agevole a livello planimetrico nella prima metà, con diverse curve previste invece dopo il rilevamento cronometrico. Seconda parte del tracciato dunque maggiormente tecnica che strizza l’occhio alle cicliste capaci di esaltare le abilità di guida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Longo Borghini sfida Reusser nella cronometro

