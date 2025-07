Ho una brutta malattia L’annuncio dell’amato ex calciatore sconvolge il calcio italiano

una grave malattia, suscitando profonda emozione e solidarietà in tutto il mondo del calcio italiano. La sua trasparenza e forza sono un esempio di coraggio che tocca il cuore di tutti noi, ricordandoci l'importanza di affrontare le sfide con dignità e speranza. In questo momento difficile, la comunità sportiva si unisce per supportarlo in questa dura battaglia, dimostrando che il vero spirito del calcio va oltre il campo.

Un annuncio carico di dolore ha scosso il mondo del calcio italiano, lasciando senza parole tifosi, ex compagni e semplici appassionati. A parlare è stato un volto amatissimo del pallone tricolore, un uomo che con la sua determinazione ha fatto sognare migliaia di tifosi. Oggi, quel coraggio si è trasformato in una nuova battaglia, ben più dura di una partita giocata sul campo. L’ex calciatore ha condiviso pubblicamente di essere alle prese con una grave malattia, affidando ai social parole sincere e toccanti che in pochi minuti hanno fatto il giro della rete. “Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite”, ha scritto Igor Protti, spiegando di aver già affrontato un primo intervento chirurgico e di essere prossimo all’inizio di un percorso di cure. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L'ex Napoli Igor Protti sta combattendo contro una grave malattia. L'annuncio è stato lanciato attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram: "Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e Vai su Facebook

