Chi ne soffre si guarda allo specchio e non si sente mai abbastanza forte definito tonico mai davvero soddisfatto di ciò che vede

Chi soffre di vigoressia si guarda allo specchio e non si sente mai abbastanza forte o tonico. La ricerca ossessiva della perfezione fisica diventa una gabbia che inghiotte la vita quotidiana, lasciando spazio solo a pensieri di allenamenti infiniti e alimentazione rigida. Un disturbo spesso ignorato, ma che può distruggere l’equilibrio e il benessere reale. È fondamentale riconoscerne i segnali e affrontarlo prima che ogni aspetto della vita venga compromesso.

A pparentemente è solo fitness. Allenamenti costanti, alimentazione controllata, disciplina. Ma quando ogni pensiero ruota attorno all'aspetto fisico, quando il bisogno di allenarsi prende il sopravvento sulla vita quotidiana, non è più benessere. È vigoressia, un disturbo ancora poco riconosciuto che trasforma il culto della forma fisica in una prigione. «Mi alzavo alle cinque del mattino per andare a correre. Anche in vacanza sceglievo l'hotel in base alla palestra. Senza quel rituale quotidiano, mi sentivo persa. Come se, senza sudore e fatica, non valessi nulla» racconta Laura M., 39 anni, che l'anno scorso ha trovato il coraggio di chiedere aiuto.