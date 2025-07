Cesena, svolta a centrocampo. Bisoli porta dinamismo ed equilibrio.

Cesena si prepara a rivoluzionare il suo centrocampo: Bisoli e Guidi, due talenti pronti a fare la differenza, portano energia, equilibrio e nuove possibilità alla squadra. La loro imminente firma segna un importante passo avanti nel progetto bianconero, che guarda con ottimismo al futuro. Con l’arrivo di questi rinforzi, i romagnoli mirano a consolidare la propria posizione e a competere con maggiore solidità. Con i due nuovi innesti...

Manca solo l'ufficialità, ma i primi due colpi di mercato sono già praticamente chiusi: Dimitri Bisoli e Matteo Guidi, entrambi pescati nel bacino degli svincolati, sono pronti a legarsi al Cesena per i prossimi tre anni. Con il loro arrivo cambia la fisionomia del centrocampo, tenendo anche conto dell'addio ormai certo di Simone Bastoni con Avellino in poule, Catanzaro e Modena le possibili alternative per l'ex Spezia. Con i due nuovi innesti il Cesena aggiunge comunque fisicità e dinamismo ad una linea mediana che la scorsa stagione ha difettato proprio in queste due caratteristiche. Un cambio che consente a Michele Mignani di scegliere tra più alternative in fatto di moduli compreso quel 3-4-2-1 che aveva regalato un avvio della scorsa stagione scintillante per i colori bianconeri, ma poi abbandonato perché il rovescio della medaglia era un scarsa capacità di coprire la difesa da parte dei centrali di metà campo.