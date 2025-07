Napoli ecco Noa Lang | i gol le liti con gli allenatori il disco d' oro

Napoli si prepara a scommettere su Noa Lang, l'esterno d'attacco olandese che, con il suo carattere fumantino e un talento da vero rapper, si è distinto per 14 gol e 11 assist nell’ultima stagione. Preso come rinforzo da Antonio Conte per colmare il vuoto lasciato da Kvaratskhelia, Lang si appresta a vivere un’avventura che potrebbe ridefinire la sua carriera e infiammare i tifosi partenopei. È l'inizio di una nuova sfida, tra emozioni e grandi aspettative.

Esterno d'attacco, rapper disco d'oro e un carattere fumantino. Noa Lang è il prescelto di Antonio Conte per riempire il buco lasciato da Kvaratskhelia a gennaio. L'olandese arriva dalla sua miglior stagione realizzativa: 14 gol e 11 assist. A 26 anni è pronto per il grande passo, direzione Napoli.

