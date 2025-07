sorokas al centro della fortitudo attesa per mazzola e moretti

La Fortitudo si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il talento e l’esperienza di Sorokas, Mazzola e Moretti. A meno di un mese dall’inizio della preparazione, la società di Stefano Tedeschi ha completato il roster, rafforzando le proprie ambizioni. Sorokas, ala-centro di 204 cm, arriva con un bagaglio ricco di esperienze che promette di fare la differenza. La squadra è pronta a scendere in campo con rinnovata determinazione.

Paulius Sorokas, Valerio Mazzola e Samuele Moretti, la Fortitudo chiude il roster. A meno di un mese dall'inizio della preparazione, raduno in programma il 5 agosto, la società di Stefano Tedeschi ha completato la rosa della squadra. Ieri la Effe ha ufficializzato la firma di Sorokas, 33 anni il 25 agosto, ala-centro di 204 centimetri, che metterà talento, esperienza e fisicità al servizio della squadra. Alle spalle una lunga esperienza in Italia, dove è arrivato nella stagione 201415, Sorokas cresce nello Zalgiris Kaunas dove fa il suo esordio nel campionato lituano e in cui milita nei primi anni da professionista.