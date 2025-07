Al puzzle di Priftis mancano 3 tessere.

Al puzzle di Priftis mancano ancora tre tessere per completare il quadro ideale. Tra conferme, novità e una squadra che prende forma, ogni elemento è fondamentale per raggiungere la perfezione. Cosa manca, dunque, all’appello? A rigor di logica, sono proprio quei pezzi mancanti a rendere questa squadra pronta a stupire e a competere ai massimi livelli.

Mosaico Una Hotels. Tra conferme e novità la nuova Pallacanestro Reggiana inizia a prendere forma. Il recente rinnovo di Barford che ha fatto seguito a quelli di Smith, Vitali e Uglietti e agli arrivi di Caupain, Severini e Williams ha ulteriormente rafforzato le certezze a disposizione di coach Priftis che adesso, quando siamo ai primi di luglio, può già contare su un nucleo ben definito. Cosa manca, dunque, all’appello? A rigor di logica, un’ala piccola e due pivot. Queste ultime tre caselle saranno occupate da un italiano e da due stranieri che andranno a completare il 6 + 6 scelto dal club come formula per competere in Serie A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it