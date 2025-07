Auto del 2000 come le sognavamo e come sono oggi | dai prototipi alla realtà

Nel 2000, sognavamo auto futuristiche che sfidavano la gravità e sfioravano il cielo. Oggi, le innovazioni hanno trasformato il nostro modo di muoverci: prestazioni eccezionali, tecnologie all’avanguardia e una nuova frontiera con le auto volanti provenienti dalla Cina. L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore, aprendo un mondo di possibilità inaspettate. Ma come sarà l’auto del domani? La risposta si scrive giorno dopo giorno, tra sogni e realtà.

Nell’agosto di 58 anni fa, il Corriere dei Piccoli raccontava ai bambini italiani come sarebbero state le auto del futuro: sospese su cuscini d’aria, guidate da sole su rotaie, oppure capaci di volare. Oggi, quei bambini scoprono che le auto sono rimaste saldamente con le ruote per terra. Le citycar sono sparite, le prestazioni sono esplose Ma qualcosa si muove: dalla Cina arriva una vera auto volante, mentre l’intelligenza artificiale ha iniziato a leggere il labiale, proprio come HAL 9000. Forse il futuro ha solo sbagliato decennio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it