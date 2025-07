Ieri in Campania | incubo furti nel Sannio rientra in casa e trova due ladri

La Campania si anima tra eventi e vicende sorprendenti: dall’incubo furti nel Sannio alla possibile ripresa dello Sponz Fest nel 2025. Mentre il presidente De Luca esprime entusiasmo per un’estate ricca di appuntamenti, la regione si conferma protagonista di notizie che catturano l’attenzione. Ecco tutto ciò che è successo ieri, sabato 5 luglio 2025, in un’occhiata rapida e coinvolgente.

Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 5 luglio 2025 Avellino – Lo Sponz Fest potrebbe tornare nel 2025, ma al momento l'unica certezza sembra essere l'entusiasmo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Durante la presentazione della rassegna " Un'estate da re " alla Reggia di Caserta, il governatore ha incluso anche lo storico festival di Calitri nella lista degli eventi sostenuti dalla Regione, indicando una ripartenza in programma per quest'anno. Benevento – Furto e rapina impropria nella tarda serata di ieri a Foglianise in una zona di campagna del paese sannita.