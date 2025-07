Morte o sparite nel fiume | in Texas la strage delle bambine Oltre 52 morti e 20 dispersi | ' Nessuna allerta' | sotto accusa i tagli di Musk

Una tragedia sconvolgente scuote il Texas: oltre 52 vittime tra bambine e adulti, più di 20 dispersi in un devastante alluvione, senza alcun allerta preventiva. Le autorità locali stimano 27 ancora dispersi, mentre Trump e Mattarella esprimono solidarietà e dolore. Questa catastrofe solleva interrogativi sulla gestione degli eventi naturali e sui tagli alle risorse, come evidenziato anche da Musk. Un dramma che richiede risposte immediate e azioni concrete.

Il provvisorio bilancio delle autorità locali: 27 i dispersi. Trump: «Terribile, scioccante». Mattarella scrive al presidente degli Usa: «Profonda vicinanza al Suo Paese per le vittime ed i dispersi causati dalle alluvioni che hanno colpito il Texas».

