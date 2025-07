La Fezzanese affida la panchina a Giulio Ponte | Prima calciatore ora allenatore | che emozione

La Fezzanese scrive una nuova entusiasmante pagina della sua storia affidando la panchina a Giulio Ponte, ex calciatore e ora allenatore di grande cuore. Una scelta che infonde speranza e passione, puntando a un rilancio dopo la retrocessione dalla Serie D. Con il via del campionato in arrivo e la Coppa Italia alle porte, il club si prepara a scrivere un capitolo ricco di emozioni sotto la guida di un vero simbolo verde.

Sarà Giulio Ponte il nuovo allenatore della Fezzanese per la stagione 2025-26, che cercherà il rilancio dopo la retrocessione dalla serie D all’Eccellenza. Il via al campionato domenica 14 settembre, la Coppa Italia partirà dal 31 agosto. Ponte sostituisce alla guida tecnica Andrea Gatti passato all’ambizioso Lerici in Seconda categoria. Il nuovo tecnico verde è una bandiera della Fezzanese avendo giocato come calciatore 161 partite realizzando 13 reti con i fezzanoti, fra protagonisti della prima storica promozione in D. Successivamente ha intrapreso la carriera da allenatore, guidando per due stagioni la juniores nazionale dei verdi con ottimi risultati: quinto nel girone il primo anno, secondo la successiva stagione con qualificazione ai playoff poi persi con il Tau Altopascio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fezzanese affida la panchina a Giulio Ponte: "Prima calciatore, ora allenatore: che emozione"

