Calhanoglu Inter Marotta dà l’ultimatum | dettate le condizioni per il passaggio al Galatasaray! C’è un preferito per rimpiazzarlo

L'attenzione del mondo del calcio è tutta rivolta al delicato incrocio tra Calhanoglu e l'Inter: Marotta ha emesso un vero e proprio ultimatum, dettando le condizioni per il possibile trasferimento al Galatasaray. Con un favorito già in mente per rimpiazzarlo, il futuro del centrocampista turco, simbolo nerazzurro, si fa sempre più incerto. La prossima mossa potrebbe ridisegnare gli equilibri di mercato: ecco cosa c'è da aspettarsi.

: ecco chi è. Il futuro di Hakan Calhanoglu si tinge sempre più di giallorosso. Il centrocampista turco classe 1994, reduce da stagioni di alto livello con la maglia nerazzurra, è finito nel mirino del Galatasaray, che spinge per riportarlo in patria. Al momento, però, da Istanbul non sono ancora pervenute offerte ufficiali al tavolo dei dirigenti del mercato Inter, motivo per cui la trattativa rimane in fase preliminare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà del calciatore sarebbe chiara: trasferirsi al “Gala” e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Turchia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, Marotta dà l’ultimatum: dettate le condizioni per il passaggio al Galatasaray! C’è un preferito per rimpiazzarlo

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - marotta - ultimatum

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

Intervistato da Sport Italia, Matias Patanian, co-vicepresidente del River Plate, ha parlato del Mondiale per Club Vai su Facebook

Inter, Lautaro chiama Calhanoglu: cosa si sono detti e la posizione di Marotta; Marotta: Lautaro? Si riferisce a Calhanoglu. La porta è spalancata per chi vuole andare via; CdS - Ultimatum a Calhanoglu: soldi veri o resta. Se parte, dentro un big: da Ederson a Rios.

Inter, ultimatum a Calhanoglu: ecco il prossimo passo. Ederson? C’è la via - L'Inter ha deciso di risolvere il caso Calhanoglu nel giro di un paio di settimane. Lo riporta fcinter1908.it

Ultimatum Calhanoglu, Inter pronta a chiamarlo: le condizioni – CdS - Insomma l'Inter vuole risolvere il caso Calhanoglu una volta per tutte e nelle prossime ore aprirà i contatti con il numero 20 e il suo entourage. Segnala inter-news.it