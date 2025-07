Festa grande alla Fiera per la danza sportiva

Festa grande alla fiera per la danza sportiva: un vero e proprio show di energia, talento e passione. Da folklore regionale a street dance, passando per discipline accademiche ed esibizioni internazionali, Rimini diventa il palcoscenico della danza italiana. Fino al 13 luglio, migliaia di spettatori assisteranno ai Campionati Italiani organizzati dalla Federazione italiana danzasportiva e sport musicali (Fidesm). Un evento che promette emozioni indimenticabili per tutti gli amanti del ritmo e dello spettacolo.

Dal folklore delle tradizioni regionali alla carica esplosiva della street dance, passando per l'eleganza delle discipline accademiche e l'adrenalina delle danze internazionali: Rimini si trasforma nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Da ieri e fino al 13 luglio, la Fiera ospiterà i Campionati Italiani di categoria di Danza Sportiva organizzati dalla Federazione italiana danzasportiva e sport musicali (Fidesm). Oltre 40.000 presenze attese tra atleti, tecnici, famiglie e curiosi. I numeri parlano chiaro: più di 11.000 atleti in gara e oltre 15.000 esibizioni distribuite in otto padiglioni.

