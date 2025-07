Tour de France 2025 tappa 2 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Tour de France 2025 si apre con un brivido: la seconda tappa, da Lille, promette scintille e sorprese. Quello che doveva essere un semplice inserto sprint si è trasformato in una sfida dura, lasciando alcune grandi firme in ritardo. Gli occhi sono già puntati sui favoriti e sugli orari TV per non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante corsa. Preparatevi a vivere un’edizione indimenticabile, ricca di colpi di scena.

Lille, 6 luglio 2025 – Si prospettano subito emozioni al Tour de France 2025, con una tappa 2 che promette le prime scintille. Come se la prima frazione fosse stata una passeggiata. Doveva essere una tappa interlocutoria, per decretare la maglia gialla allo sprint, invece è diventata selettiva e già qualche big ha accumulato ritardo in classifica generale. L’Italia peggio non poteva iniziare, con il ritiro sfortunato (e immediato) di Pippo Ganna a causa di una caduta. Nella tappa di oggi, più dura con due muri nel finale, di sorprese potrebbero essercene delle altre. Philipsen si è preso il traguardo di Lille in una volata ristretta senza Jonathan Milan, rimasto attardato da un ventaglio assieme a Remco Evenepoel, il primo big a lasciare sul piatto 40” a Pogacar e Vingegaard, arrivati nel gruppo di testa, ma dietro sono rimasti attardati anche Skjelmose, Almeida, Rodriguez, Buitrago, Gall e soprattutto i capitani della Bora Lipowitz e Roglic, anche loro con 39” dai primi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, tappa 2: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

