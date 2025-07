Il Ct Vico Alto frenato in finale dal Tc Palladio trascinato da Seppi

Il globo tennistico italiano si infiamma con emozioni e colpi di scena: il CT Vico Alto si ferma in finale contro il Tc Palladio, trascinato dall'esperienza di Andreas Seppi. Dopo aver pareggiato a Vicenza, i padroni di casa hanno dimostrato che il tennis è una sfida di nervi e talento, rimandando così l’appuntamento con la promozione. La presenza di Seppi, ex numero 18 ATP, ha fatto la differenza, lasciando il pubblico senza fiato e alimentando la corsa verso le grandi mete.

Dopo il pareggio ottenuto a Vicenza in casa del Tc Palladio 98, Il Ct Siena ha subìto una sconfitta, 4-1, tra le mura amiche di Vico Alto e ha rimandato l'appuntamento con la promozione. La squadra vicentina ha schierato anche Andreas Seppi (ex numero 1 d'Italia e numero 18 della classifica Atp) che non era stato della partita la gara precedente. Seppi ha sconfitto Alessandro Scialla (cat. 2.4) 3-6 6-3 6-2 mostrando, ancora, un tennis di altra categoria. Per i senesi, il punto è stato conquistato da Pietro Cortecci che ha battuto, come nella sfida di andata, Nicola Ghedin (cat. 2.3 ex 450 Atp) dimostrando di essere il giocatore faro di questa squadra.

