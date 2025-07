Volley - Serie C Blu Volley Quarrata Mercato faraonico con Francini e Falseni

Il Blu Volley Quarrata si conferma una forza inarrestabile nel mercato della Serie C femminile, con un colpo da maestro che entusiasma tifosi e addetti ai lavori. La squadra, guidata dal duo Guidi-Torracchi, si rafforza ulteriormente con l’arrivo di due talentuose giocatrici: Rita Falseni e Noemi Francini. Questa campagna acquisti faraonica promette di portare il team verso traguardi ambiziosi, rendendo il prossimo campionato ancora più avvincente e ricco di emozioni.

Il Blu Volley Quarrata è inarrestabile sul mercato: un autentico caterpillar. La prima squadra, che disputerĂ nuovamente il torneo femminile di serie C sotto la guida congiunta di Federico Guidi (capo allenatore) e Davide Daniele Torracchi (vice), si arricchisce di altre due pedine di grande valore: una schiacciatrice, Rita Falseni (foto), e un’opposta, Noemi Francini. Falseni è una giocatrice completa, che ha nel suo carniere una ampia varietĂ di colpi; Francini è un vero martello di Thor. Per Quarrata il ruolo di favorita alla promozione in B, quindi, è d’obbligo. Ambedue le atlete possono vantare trascorsi in B2 da protagoniste e nella passata stagione hanno giocato rispettivamente a Pescia ed Empoli in serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net