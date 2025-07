Mercato Juventus Conceicao insieme a Sancho è possibile! Clamorosa idea | per andare in porto dovrà essere sacrificato questo bianconero Tutti gli aggiornamenti

Il mercato della Juventus si infiamma con un'idea clamorosa: Conceicao insieme a Sancho per rinforzare la fascia. L'obiettivo è chiaro, ma per far spazio a questi talenti, potrebbe essere necessario sacrificare un pezzo importante della rosa. Tutti gli aggiornamenti e le strategie sono ancora in evoluzione, ma una cosa è certa: il futuro bianconero potrebbe riservare sorprese sorprendenti e decisioni decisive.

Mercato Juventus, Conceicao insieme a Sancho è possibile: svelata l’idea del club bianconero per la fascia. Il mercato Juventus continua a lavorare con l’obiettivo di rinforzare il proprio reparto offensivo e, al contempo, completare alcune trattative fondamentali per il futuro del club. J adon Sancho è senza dubbio uno degli obiettivi più importanti per il mercato estivo bianconero, ma la trattativa con il Manchester United presenta ancora delle difficoltà . Secondo quanto riportato da Tuttosport, Sancho è vicino al trasferimento alla Juventus, ma le parti sono ancora distanti su alcune questioni economiche, in particolare sull’ingaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Conceicao insieme a Sancho è possibile! Clamorosa idea: per andare in porto dovrà essere sacrificato questo bianconero. Tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: juventus - mercato - conceicao - insieme

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

ANCORA INSIEME... Kolo Muani e Conceicao continuano con la Juventus nel Mondiale per Club. E le trattative per farli restare alla Juventus proseguono. Renato Veiga invece saluta la Juventus. Vai su Facebook

La Gazzetta dello Sport lancia una nuova ipotesi di mercato: non è detto che Sancho escluda Conceiçao Il club sta infatti puntando a chiudere per Sancho a condizioni vantaggiose. In tal caso, si potrebbe acquistare anche Conceiçao #Sancho #Francisc Vai su X

??? La Juve aspetta ancora Osimhen, vuole tenere Conceiçao e punta Sancho; Da Weah e Mbangula a Conceiçao, fino al mercato: la Juve (ri)disegna gli esterni; Moretto: “Contatti costanti tra la Juventus e Jorge Mendes per cecare di capire come sviluppare i....

Juventus, il tempo stringe per Conceiçao: la clausola può aumentare - Dopo aver ufficializzato Jonathan David, i prossimi passi sul mercato saranno diversi ma fondamentali per costruire al meglio la rosa. Riporta ilbianconero.com

Juventus-Conceicao, la clausola può salire a 45 milioni: la deadline e la scelta tattica con Sancho - La Juventus continua a ragionare sul futuro di Francisco Conceicao il cui prestito dal Porto è ufficialmente terminato con la fine del Mondiale per Club. Segnala calciomercato.com