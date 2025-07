Un dieci in cui avere Fede Da Giannone a Karlsson quanti flop Bernardeschi vuole rifare la storia

Nel mondo del calcio, la maglia numero 10 rappresenta molto più di un semplice numero: è simbolo di talento, leadership e sogni da realizzare. Da Giannone a Karlsson, passando per i flop di Bernardeschi, ogni interpretazione di questa maglia scrive una storia unica. E ora, con l’accordo biennale e la maglia già pronta, il Bologna si appresta a scrivere il prossimo capitolo: chi sarà il nuovo portatore di quella magica cifra?

Accordo fatto (contratto biennale con opzione per una terza stagione), mancano solo visite mediche e firma. Anche la maglia per Federico Bernardeschi sembra già pronta. E come accade per tutti quelli che hanno le stimmate dell’artista salvo sorprese sarà la 10. Quali sono stati i numeri 10 del Bologna di Saputo? Dal 2014-15 ad oggi, in ordine cronologico, Luca Giannone, Matteo Mancosu, Mattia Destro, Nicola Sansone, Marko Arnautovic (ma per una sola partita) e Jesper Karlsson. A scorrere i nomi si evince che non sempre alla maglia più ambita è corrisposto un rendimento all’altezza. Giù il cappello davanti a sua maestà Arna, che però è stato 10 solo per una notte: quella dell’11 agosto 2023, in Coppa Italia col Cesena al Dall’Ara, qualche giorno prima di un bollente trasferimento all’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un dieci in cui avere Fede. Da Giannone a Karlsson, quanti flop. Bernardeschi vuole rifare la storia

In questa notizia si parla di: giannone - karlsson - bernardeschi - dieci

Un dieci in cui avere Fede. Da Giannone a Karlsson, quanti flop. Bernardeschi vuole rifare la storia.

Un dieci in cui avere Fede. Da Giannone a Karlsson, quanti flop. Bernardeschi vuole rifare la storia - Nell’era Saputo è mancato un giocatore capace di onorare la maglia più prestigiosa che fu di Baggio e Signori. Segnala sport.quotidiano.net

A Ten to Have Faith in. From Giannone to Karlsson, so many flops. Bernardeschi wants to remake history - The Saputo era has lacked a player capable of honoring the most prestigious jersey that belonged to Baggio and Signori. Secondo sport.quotidiano.net