Moretti firma per Trieste. Robinson resta in bilico.

Il mondo del basket triestino si prepara a un rilancio importante, con più di una sorpresa in serbo. Dopo l’incertezza che ha coinvolto Moretti e Robinson, si profilano novità che potrebbero rivoluzionare il volto della squadra e la sua sponsorship. La multinazionale californiana Dole, tra i principali attori nel settore della frutta e verdura, si avvicina a diventare il nuovo partner ufficiale, portando con sé nuove opportunità e visibilità. Per scoprire come questa alleanza cambierà le sorti del Rbr, restate sintonizzati.

Il grande nome sulle canotte di Rbr per la prossima stagione potrebbe essere Dole, multinazionale che produce e commercializza frutta e verdura. Un vero e proprio colosso, che sostituirebbe come main sponsor RivieraBanca con un accordo pluriennale. La nuova partnership sarà presentata giovedì prossimo, ma tutti gli indizi portano proprio all’azienda di stanza in California e con sedi e affari in tutto il globo, ovviamente anche in Italia. Per Dole il mondo della pallacanestro non è affatto nuovo, visti gli accordi di sponsorizzazione con Lega Basket Serie A (platinum sponsor dell’ultimo campionato e gold sponsor della finale eight di Coppa) e con diverse società del massimo campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it