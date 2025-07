I risultati del Ris sotto la lente della genetista | dati grezzi del Dna e reperti

La scena si fa sempre più complessa nel caso Garlasco, con la richiesta della genetista del giudice di accedere ai dati grezzi del DNA e ai reperti conservati nei laboratori del Ris di Parma. Questa nuova fase dell'incidente probatorio mira a fare luce sui dettagli nascosti dietro le analisi scientifiche, aprendo un capitolo cruciale nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. La verità potrebbe essere più vicina, ma sono ancora molti i pezzi da mettere insieme.

E ora la genetista del giudice vuole i dati grezzi del Dna, i documenti di tutte le analisi scientifiche, le provette con i materiali eluiti e qualsiasi elemento utile conservato nei laboratori del Ris di Parma. È la novità emersa nel terzo round dell'incidente probatorio per l'inchiesta sul delitto di Garlasco, aperta dalla procura di Pavia che ha indagato Andrea Sempio per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Il Dna di Sempio è al centro dell'accertamento tecnico irripetibile, affidato dalla gip Daniela Garlaschelli alla genetista Denise Albani, che dovrà accertare se quel profilo estrapolato sotto le unghie di Chiara dal professor Francesco De Stefano nel 2014, nell'ambito del processo finito con la condanna di Alberto Stasi, sia oggi attribuibile e, come sostiene l'accusa, sia compatibile con il codice genetico di Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it