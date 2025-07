L’ex neroverde Flavio Ubirti spopola in tv Il portiere-modello a Temptation Island

L'ex neroverde Flavio Ubirti sta conquistando il pubblico televisivo come il nuovo portiere modello a Temptation Island. Originario di Figline Valdarno, con radici anche ad Agliana e un passato in Serie D con l’Aglianese, il giovane atleta classe 2001 sta sorprendendo per la sua personalità e il suo talento. La sua presenza in uno dei programmi più seguiti promette di portare un tocco di sportività e fascino nel mondo dello spettacolo, confermando che il suo futuro è tutto da scrivere.

Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, il celebre reality di Canale 5, c'è anche un volto noto della nostra provincia in ambito sportivo. Si tratta di Flavio Ubirti, classe 2001, originario di Figline Valdarno, ma con un passato legato ad Agliana e in particolare all'avventura con la maglia dell' Aglianese in Serie D nella stagione 20192020. Un passaggio breve, caratterizzato da appena tre presenze, ma comunque significativo nella sua carriera calcistica di Ubirti, che proprio con la maglia neroverde ha disputato le ultime gare nella massima categoria dilettantistica prima di stabilirsi in Eccellenza.

