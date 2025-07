Buona sanità al Fatebenefratelli | la lettera di una mamma

Ecco una testimonianza che illumina il valore della buona sanità: una mamma, Luisa Bagnoli, racconta con entusiasmo come l’ospedale Fatebenefratelli di Benevento abbia fatto la differenza nella vita di suo figlio Cristian. Dopo un intervento riuscito e grazie all’eccellenza del team del dottor Salvatore D’Auria, Cristian può finalmente riprendere il suo cammino verso il recupero. Una storia di speranza, competenza e umanità che merita di essere condivisa.

E' una storia di buona sanità quella che arriva dall'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. A raccontarla in una lettera è la signora Luisa Bagnoli, mamma di Cristian, un ragazzo speciale che ora potrà affrontare il suo percorso di fisioterapia e riprendere a camminare dopo un intervento eseguito dal dottor Salvatore D'Auria, primario del reparto di ortopedia del nosocomio sannita. "Sono Luisa Bagnoli mamma di un ragazzo speciale di 32 anni. Io e Cristian siamo abituati da sempre ad affrontare una vita non troppo facile per le sue problematiche di salute rimaste ad oggi senza una diagnosi certa.