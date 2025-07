Catania trasportava 64 chili di cocaina nel camion | arrestato

Nel cuore di Catania, le forze dell’ordine hanno intercettato un carico di droga da 64 chili di cocaina destinata a rivoluzionare il mercato illecito. Un arresto che evidenzia l’efficacia delle operazioni contro i traffici clandestini e la lotta senza quartiere alle cosche. L’uomo è stato portato...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti, realizzati lungo i punti di maggiore traffico commerciale del capoluogo etneo, hanno arrestato un uomo che, a bordo di un autoarticolato, trasportava circa 64 kg di cocaina. Lo stupefacente, qualora messo in commercio al dettaglio, avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 13 milioni di euro. L’uomo è stato portato in carcere. 🔗 Leggi su Lapresse.it