Calcio a 7 Trofeo Novi Porotto domani scattano i quarti | fari su Cedil Ponteggi e Ittica Rosolina

Sono delineati i quarti di finale del Trofeo Novi, il torneo estivo di calcio a 7 che si chiuderà giovedì 10 luglio al campo sportivo di Porotto. Organizzato dalla X Martiri, quest’anno più che mai sta avendo un grande successo soprattutto in termini di pubblico: giovedì scorso è andata in scena la sfida tra All Star Novi, la squadra coi giocatori più forti del torneo, e All Star Web, con alcune tra le stelle del web più amate dai giovani. E da domani al via la fase eliminatoria coi quarti: si comincia con una sfida che potrebbe tranquillamente essere la finale anticipata, tra Cedil Ponteggi e Ittica Rosolina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net