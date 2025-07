Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2025 ore 08 | 25

Benvenuti su Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato a tenervi aggiornati sulla viabilità e i trasporti nella nostra regione. Al momento, le strade e autostrade sono regolari, ma attenzione: la tratta Roma-Guidonia è interrotta fino al 25 luglio per lavori di raddoppio tra Lunghezza e Bagni di Tivoli, con conseguente sospensione della linea ferroviaria tra Roma Prenestina e Guidonia. Ecco le ultime notizie per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione regolare sulle strade e autostrade della regione Lazio per il trasporto pubblico regionale interrotta fino al 25 luglio la tratta Roma Guidonia per i lavori di raddoppio tra lunghezza e Bagni di Tivoli i cantieri comportano la sospensione della circolazione ferroviaria tra Roma Prenestina e Guidonia Montecelio dove è attivo un servizio bus sostitutivo i treni circolano tra Guidonia e Tivoli Avezzano per gli eventi prosegue il rally di Roma Capitale che dopo la prova al Colosseo di venerdì sera è quella di ieri sui tracciati del Frusinate oggi entra nella fase conclusiva doppio passaggio per le prove speciali Guarcino Altipiani di Arcinazzo Rocca Canterano Subiaco e jenne Monastero di San Benedetto tante Anche oggi le modifiche alla viabilità sulle strade interessate dal passaggio delle vetture appuntamento per le 18 circa a Fiuggi per l'arrivo con la cerimonia di premiazione da Claudio di felice e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it