Lucchese il futuro in due settimane

Il futuro della Lucchese si gioca in sole due settimane, con date chiave che potrebbero cambiare il destino del club. Il 10 luglio scadrà il bando del Comune di Lucca per le manifestazioni di interesse, mentre il 23 luglio è l'ultimo giorno per iscriversi in sovrannumero all'Eccellenza Toscana. La vera novità ? Chi vorrà far rinascere il calcio rossonero dovrà versare 150mila euro alla Figc, un passo decisivo verso il rilancio.

Sono due le date da cerchiare in rosso: la prima è quella del 10 luglio quando scadrà il bando emanato dal Comune di Lucca relativo alle manifestazioni di interesse per la Lucchese; la seconda è quella del 23 luglio, termine ultimo per la iscrizione, in sovrannumero al campionato di Eccellenza Toscana. La novità è rappresentata dal fatto che i "soggetti" interessati a far ripartire il calcio rossonero dovranno versare alla Figc 150mila euro a fondo perduto, più altri 25mila per spese varie. A bando concluso, il Comune renderà nota la commissione costituita ad hoc che, come ha spiegato l’assessore Barsanti - sarà costituita da professionisti di valore, profondi conoscitori del mondo sportivo e del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucchese, il futuro in due settimane

In questa notizia si parla di: lucchese - settimane - comune - luglio

Andrà in scena il 5 e 6 luglio ed è organizzato dal CAI Lucca in collaborazione con il comune di Molazzana ed insieme ad altri enti e associazioni. Si parlerà di montagna, di come viverla, di come rispettarla, cercando di cogliere i tanti elementi positivi nell’app Vai su Facebook

Lucchese, il futuro in due settimane; ?Tutte le offerte di lavoro in provincia di Lucca; Lucca teatro festival gli appuntamenti dal 7 al 10 luglio.

Lucchese, il futuro in due settimane - Il 10 luglio scade il bando ed entro il 23 va fatta l’iscrizione all’eccellenza. Da msn.com

Lucchese, la nomina della commissione dopo la chiusura del bando: Barsanti spiega perchè - Dopo la pubblicazione da parte del Comune del bando pubblico per affidare la nuova Lucchese nelle mani di imprenditori seri, ecco il commento del vicesindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti. lagazzettadilucca.it scrive