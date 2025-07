Mtta sul podio tricolore Cinque anni di successi

Mtta sul podio tricolore, il Milano Table Tennis Academy celebra cinque anni di successi straordinari. Un traguardo che va ben oltre la conquista del terzo posto nelle classifiche nazionali, testimoniando dedizione, crescita e passione per il ping pong. Con l’anniversario fissato per il 6 luglio, questa realtà cresce con ambizioni sempre più alte, guidata da talenti come Lidia Rodichkina e Stefan Stefanov, pronti a scrivere nuovi capitoli di vittoria e prestigio.

C'è un compleanno da festeggiare per tanti motivi. Perché il Milano Table Tennis Academy, società che gioca e si allena a Biassono e Vedano, vorrebbe andare oltre la conquista del terzo posto certificato dalle classifiche tricolori. Roba da non credere, anche perché il sodalizio si lascia alle spalle solo cinque anni di attività . L'anniversario è in programma il 6 luglio. Le arrembanti promesse guidate da Lidia Rodichkina e Stefan Stefanov, intanto, sono state precedute soltanto dalle società Pulcini Cascina (Pisa) e Muravera (Cagliari) nella classifica nazionale riservata agli Under 21. La medaglia di bronzo conquistata dalla truppa brianzola è pesante: il Mtta ha tenuto a distanza due avversarie agguerrite come Castel Goffredo e Torino.

