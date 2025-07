Pallacanestro Jesi arriva la guardia ala Ogiemwonyi

Pallacanestro Jesi si prepara a scrivere un nuovo capitolo di entusiasmo e talento: arriva Samuel Ogiemwonyi, giovane promessa e promettente guardia ala, pronto a fare la differenza nel prossimo campionato di B interregionale. Con un fisico imponente e un talento in crescita, Samuel si affianca a un veterano di 26 anni, arricchendo il roster con energia e determinazione. La squadra ha grandi ambizioni, e il futuro promette scintille…

Un giovane di belle speranza ad affiancare un ‘veterano’ (di 26 anni) della categoria. Dopo l’arrivo del figlio d’arte Mario Mancini, la Pallacanestro Jesi annuncia il secondo acquisto della squadra che il prossimo autunno farà l’esordio nel campionato di B interregionale: si tratta di Samuel Ogiemwonyi, classe 2003 guardia ala, nato a Napoli da famiglia di origini nigeriane. Fisico prestante, 190 c. per 90 chilogrammi, Samuel ha iniziato con le giovanili della Kouros Basket Napoli allenata da Antonio Petillo, allenatore benemerito, una autentica istituzione del basket campano, prima del trasferimento alla Virtus Valmontone aggregato alle squadre di C e B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pallacanestro Jesi, arriva la guardia ala Ogiemwonyi

