Beach volley il prossimo weekend a Marina di Ravenna Torna il Bovelix Mancava dal 2018

nel 2018, lasciando un ricordo indelebile negli appassionati. Ora, dopo la lunga attesa, il Bovelix torna a infiammare le spiagge di Marina di Ravenna, riunendo sportivi e amanti del beach volley in un evento che celebra non solo il gioco, ma anche la memoria di Vigor Bovolenta. Preparatevi a vivere emozioni intense e a rinnovare questa tradizione che unisce passione, solidarietà e ricordo.

Torna il Bovelix. E questa è una bella notizia. Il torneo di beach volley, ispirato al ricordo di Vigor Bovolenta, lo sfortunato centrale della nazionale italiana, scomparso nel marzo 2012 in seguito ad un malore mentre era in campo con la maglia di Forlì, riprende in grande stile dopo una pausa coincisa col covid. Quella in programma nel prossimo weekend al Bagno Obelix di Marina di Ravenna è infatti l'ottava edizione. L'ultima si era disputata a giugno 2018. Il ritorno del Bovelix dopo 7 anni è il segnale concreto che, il ricordo del popolare Bovo, è davvero ancora vivo nel cuore di tanti appassionati e di altrettanti pallavolisti.

