Perugia cercasi esterni Anastasio ex di Cangelosi piace per la fascia sinistra A destra è ora di stringere

Con meno di una settimana al ritiro, il Perugia lavora intensamente sul mercato per rinforzare le fasce laterali. Esterni come Anastasio ex Cangelosi, apprezzato per la sua versatilità a destra e sinistra, sono al centro delle trattative. Mentre si cercano soluzioni rapide, la società valuta anche candidature per la difesa, con il nome di Francesco Corsinelli del Gubbio. Le prossime ore saranno decisive per definire il volto della squadra e partire con i giusti innesti.

Meno di una settimana alla partenza per ritiro e il Perugia, anche se lascia intendere di voler agire con calma, deve mettere a segno almeno un paio di operazioni per evitare di partire con una rosa che presenta lacune. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per mettere a punto almeno la fascia destra. Per la difesa resta caldo il nome di Francesco Corsinelli del Gubbio: il club rossoblù due giorni fa ha chiuso l'operazione Podda per la fascia destra, ma c'è da dire che Corsinelli nell'ultima stagione ha giocato in più zone del campo. Resta il fatto che il club di Faroni proverà a spingere sull'acceleratore, forte di un accordo di massima con il calciatore.

