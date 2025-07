dei delitti e delle pene e degli eroi

della complessa realtà italiana, un'emozionante testimonianza di umanità e solidarietà in un mare che spesso diventa teatro di speranze soffocate. È un richiamo a riflettere sulla nostra capacità di accoglienza e sulla responsabilità condivisa di proteggere chi fugge da guerre, povertà e ingiustizie, perché alla fine, il vero patrimonio di una nazione è la sua umanità.

Capita anche nell'Italia a rovescio che una carretta del mare con a bordo donne e uomini che cercano di raggiungere l'Italia senza un titolo per farlo rischi di affondare. E che le nostre forze dell'ordine escano per salvarli. La cosa più naturale per una repubblica di marinai che non vorrebbe mai vedere il mare inghiottire nessuno. Nemmeno il peggior nemico. Figuriamoci innocenti vittime di interessi economici e politici. Un dramma che fa parte della quotidianità e della cronaca, che è già successo e che succederà ancora. Quello che invece mi fa orrore da italiano è pensare che lo Stato venga messo sotto processo al posto dei criminali responsabili di quel naufragio.