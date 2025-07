Il Rimini perde i pezzi Il ds è l’unico superstite

Il Rimini sta attraversando una tempesta perfetta, tra dimissioni e incertezze che scuotono l’intera tifoseria. La squadra sembra perdere pezzi, mentre il futuro resta avvolto nel mistero. In questa estate nera del pallone biancorosso, solo il tempo potrà chiarire se si tratta di crisi o di un nuovo inizio. Ma, attendendo di conoscere...

Il Rimini è una barca che affonda. Oppure ha soltanto imbarcato acqua. Oppure sta cambiando timoniere. Nell’ennesima estate nera del pallone biancorosso, regna l’incertezza. Le parole della presidente Di Salvo non sono servite a rassicurare i tifosi. Ma evidentemente nemmeno i suoi più stretti collaboratori. Le dimissioni del vice presidente Sanapo, l’uomo di fiducia della famiglia Petracca, fanno pensare al peggio. Ma, attendendo di conoscere un futuro per ora ancora imprevedibile, è meglio fermarsi alle certezze. Gli stipendi non pagati, proprio come i fornitori al momento sono un dato di fatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it