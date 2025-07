L’iniziativa in programma venerdì prossimo al parco Mimma Rolla di Arcola Ex aquilotti e amarcord al ’Premio Perioli’ Dagli eroi del 1985 al ritorno in B dopo 55 anni

Venerdì 11 luglio, il parco Mimma Rolla di Arcola si trasformerà in un palcoscenico di eccezionale prestigio per la quinta edizione del Premio Perioli. Un evento che rende omaggio a Coriolano Perioli, figura simbolo della comunità, e che vedrà la partecipazione di ospiti illustri come Graziani, Padoin e Soda. Un'occasione imperdibile per celebrare storia, passione e valori condivisi, in un contesto ricco di emozioni e ricordi indelebili.

Sergio Borgo, Roberto Bordin, Emiliano Milone, Nicola Padoin, Antonio Soda, Lorenzo Lollo, Giuseppe Spalenza, Francesco Graziani. Questi gli ospiti illustri che nobiliteranno la quinta edizione del Premio Perioli, in programma venerdì 11 luglio, alle 21, al parco Mimma Rolla di Arcola. L’evento, patrocinato da Fondazione Carispezia e dal Perioli Group, vuole di ricordare la celebre figura di Coriolano Perioli, arcolano doc, presidente dello Spezia durante lo storico scudetto del 1944. Una figura epica quella di Perioli, lungimirante nel garantire la sopravvivenza dello Spezia nel periodo bellico grazie a un accordo con i Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’iniziativa in programma venerdì prossimo al parco Mimma Rolla di Arcola. Ex aquilotti e amarcord al ’Premio Perioli’. Dagli eroi del 1985 al ritorno in B dopo 55 anni

In questa notizia si parla di: perioli - programma - venerdì - parco

L’iniziativa in programma venerdì prossimo al parco Mimma Rolla di Arcola. Ex aquilotti e amarcord al ’Premio Perioli’. Dagli eroi del 1985 al ritorno in B dopo 55 anni.