Dove saremmo con un governo di Pd e compagni?

Viviamo tempi straordinari, in cui le sfide globali richiedono scelte coraggiose e pragmatiche. Se un governo di centrosinistra come quello immaginato con il Pd e i suoi alleati fosse al potere, si potrebbe assistere a una svolta decisa per proteggere le industrie nazionali, anche adottando misure che oggi vengono spesso criticamente giudicate. La realtà è che, di fronte alle minacce internazionali, bisogna saper bilanciare apertura e tutela, perché solo così si può garantire un futuro sostenibile e competitivo per il nostro Paese.

La Francia ha chiesto di innalzare le barriere tariffarie contro la Cina, il ministro delle Finanze Eric Lombard ha detto che «nel mondo in cui ci troviamo oggi, dobbiamo proteggere la nostra industria» altrimenti «la Cina ucciderà la nostra industria». Attendo il coro dei progressisti colti e dei loro giornali contro Macron, il sovranista. La realtà è che viviamo tempi straordinari e spesso - anche nell'area moderata - non si comprende quanto il governo Meloni ha fatto in termini di difesa dell'economia, del risparmio e della stabilità finanziaria. La tigre di carta dei giornali continua a dipingere gli Stati Uniti come un nemico, l'anti-trumpismo ha accecato gli intellettuali, non mi sorprende (sono passati dal Libretto Rosso di Mao al capitalismo senza libertà di Xi Jinping), ma i numeri, i trend del commercio, dicono che il predatore di noi tutti è la Cina che punta a una quota del 50% in ogni settore e combinando la sua capacità produttiva con la politica dei prezzi bassi - sussidiati dallo Stato in varia forma - sta divorando l'industria europea.

Cina, fazioni Palestina insieme su governo riconciliazione - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha salutato l'intesa tra 14 diverse fazioni palestinesi sull'istituzione di un "governo di riconciliazione nazionale ad interim" a Gaza, nella fase ...

