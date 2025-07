Caos in piscina titolare blocca una 50enne durante una lite | Lei mi ha morso e mi sono difeso Ora vengo minacciato denuncio tutti

In un caldo pomeriggio a Monselice, una lite in piscina ha scatenato tensioni e minacce tra i protagonisti. Marco Canova, coinvolto nel caos, racconta la sua versione: un tentativo di difesa che lo ha portato a bloccare una 50enne, che lo avrebbe morso e graffiato. Ora, tra accuse e intimidazioni, si apre un fronte giudiziario che promette sviluppi sorprendenti. La vicenda diventa un inquietante esempio di come le emozioni possano facilmente sfuggire al controllo.

MONSELICE (PADOVA) - La versione di Marco Canova: «Quella donna mi ha morso e graffiato. L?ho bloccata perché evitasse di far male ad altri. Ora ricevo minacce». Dopo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Caos in piscina, titolare blocca una 50enne durante una lite: «Lei mi ha morso e mi sono difeso. Ora vengo minacciato, denuncio tutti»

In questa notizia si parla di: morso - caos - piscina - titolare

Caos in piscina, titolare blocca una 50enne durante una lite: «Lei mi ha morso e mi sono difeso. Ora vengo min; Caos in piscina, titolare blocca una 50enne durante una lite: «Lei mi ha morso e mi sono difeso. Ora vengo min.

Caos in piscina, titolare blocca una 50enne durante una lite: «Lei mi ha morso e mi sono difeso. Ora vengo minacciato, denuncio tutti» - La versione di Marco Canova: «Quella donna mi ha morso e graffiato. Lo riporta ilgazzettino.it

Baby Touché, rissa in piscina per il trapper con gli amici: il titolare buttato a terra - MSN - Avrebbero preteso di non pagare l’accesso in piscina e di utilizzare gratis i lettini, scatenando il caos al rifiuto dei gestori. Segnala msn.com