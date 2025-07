san marino vola alto quarta vittoria di fila

San Marino vola alto e conquista la quarta vittoria di fila, consolidando la sua posizione in classifica a cinque gare dalla fine della regular season. Con un 2-0 a Reggio, la squadra del manager Doriano Bindi dimostra grande determinazione e solidità, grazie a un eccellente staff di lanciatori e a un attacco che ha colpito al momento giusto. La vittoria di oggi è un segnale chiaro delle ambizioni della squadra, pronta a puntare sempre più in alto.

San Marino vince 2-0 a Reggio e conquista il quarto successo consecutivo, estremamente prezioso in termini di classifica a cinque gare dalla fine della regular season. Brava, la squadra del manager Doriano Bindi, a colpire al momento giusto in battuta, col resto del lavoro che è stato portato avanti ottimamente da uno staff di lanciatori che ha concesso il minimo indispensabile alla squadra di casa. Bene Lage all’inizio, Leal in mezzo e Mendez in chiusura. Decisivi, per il risultato finale, i punti battuti a casa da Pieternella a Servidei al 5° inning. La prima buona notizia di serata è il ritorno di Helder dopo l’infortunio, ma nel corso del match tornerà pure Batista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it