L' esplosione di via Nizza a Torino così gli investigatori hanno incastrato il colpevole | Voleva colpire la casa della ex ha ucciso un innocente

L’esplosione di via Nizza a Torino ha scosso la città, rivelando una tragica vendetta che ha portato alla morte di un innocente. Gli investigatori, con ruolo determinante di familiari e colleghi, hanno smascherato il colpevole: una guardia giurata spinta dalla rabbia verso l’ex. La sua cattura rappresenta un importante passo avanti nella giustizia, ma lascia aperte molte domande sulla vulnerabilità e sulla violenza che ancora permeano la società.

Arrestata una guardia giurata che ha agito per rivalsa nei confronti della sua ex. Alla sua individuazione hanno collaborato anche familiari e colleghi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'esplosione di via Nizza a Torino, così gli investigatori hanno incastrato il colpevole: "Voleva colpire la casa della ex, ha ucciso un innocente"

In questa notizia si parla di: esplosione - nizza - torino - così

Torino, paurosa esplosione in un appartamento: cinque feriti in via Nizza - Una notte di paura a Torino, dove un’esplosione devastante in via Nizza ha provocato cinque feriti e un vasto incendio coinvolgendo più appartamenti.

L'esplosione di via Nizza a Torino, così gli investigatori hanno incastrato il colpevole: "Voleva colpire la casa della ex, ha ucciso un innocente" Vai su X

Voleva colpire l’ex compagna: svolta nelle indagini sull’esplosione a Torino. Un vigilante di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato l’incendio che ha provocato lo scoppio in via Nizza. Il rogo, secondo gli inquirenti, sarebbe stato pianificato per Vai su Facebook

L'esplosione di via Nizza a Torino, così gli investigatori hanno incastrato il presunto assassino. I genitori di Jacopo Peretti: «Siamo sconvolti»; Arrestato l'uomo accusato di aver provocato l’esplosione in via Nizza a Torino: è una guardia giurata; Esplosione di via Nizza a Torino, uomo arrestato per omicidio: voleva distruggere la casa della ex.