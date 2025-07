Broso verso il K Sport Fosso vicino a Likaxhiu

Il calciomercato si infiamma: Antonio Broso, attaccante del Fossombrone, sta per trasferirsi alla K Sport Montecchio Gallo, portando esperienza e grinta in campo. Nel frattempo, il club è anche vicino ad aggiudicarsi le prestazioni di Matteo Likaxhiu, giovane centrocampista con un curriculum promettente. L'orizzonte si apre a nuove sfide e opportunità , promettendo uno sprint entusiasmante per il futuro dei biancocelesti. Resta sintonizzato per scoprire come evolverà questa sessione di mercato.

L’attaccante del Fossombrone Antonio Broso (classe 1991) è in procinto di accasarsi alla K Sport Montecchio Gallo. A proposito del Fossombrone la società è vicina all’acquisizione delle prestazioni del centrocampista Matteo Likaxhiu, classe 2000 e fino a gennaio nello United Riccione totalizzando 17 partite condite da 5 reti e poi nell’ultima parte della stagione alla Fidelis Andria (serie D). Nella sua carriera il calciatore (residente a Montecchio) ha vestito le maglie di Livorno, Correggese, Fano, Parma e Torres. Il giocatore della K Sport Montecchi Gallo Alessandro Gurini classe 2003, centrocampista piace all’Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Broso verso il K Sport. Fosso vicino a Likaxhiu

In questa notizia si parla di: broso - sport - likaxhiu - fosso

Broso verso il K Sport. Fosso vicino a Likaxhiu.

Broso verso il K Sport. Fosso vicino a Likaxhiu - Dal Gabicce Gradara è sceso alla Biagio Nazzaro il difensore pesarese Nicola Morbidi . Scrive msn.com

Fosso e Samb a braccetto. Ospiti avanti per due volte. Ripresi da Casolla e Broso - MSN - Prima del pareggio a firma Broso c’era stata una clamorosa occasione mancata da Kyeremateng, al 28’: a portiere battuto il pallone era sfilato di un nulla oltre il palo più lontano. Riporta msn.com